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Рубрика: В мире

Путин посетил церковь и мечеть в Дамаске

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин во время визита в Сирию вместе с сирийским коллегой Башаром Асадом посетил Омейядскую мечеть. Также Путин встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х в Церкви святой Девы Марии.

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Большая мечеть Дамаска - одна из крупнейших и старейших в мире. Экскурсию для лидеров провел директор музея мечети, рассказал информагентствам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин увидел одну из святынь - нетленную голову Иоанна Крестителя и на память о посещении мечети преподнес в подарок Коран XVII века.

В православной Церкви святой Девы Марии российский президент встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х. Патриарх подчеркнул, что в Сирии различные конфессии сосуществуют мирно и пользуются абсолютно одинаковыми правами, рассказал Песков. Еще Иоанн Х отметил, что, если бы не помощь российских военных, на месте храма мог бы вполне находиться лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади или какой-либо другой главарь боевиков.

Как сообщила пресс-служба сирийского президента, Путин и Асад прогулялись по улицам Старого Дамаска вместе с министрами обороны двух стран. Российский лидер оставил запись в книге посетителей мечети, а православному собору в христианском квартале Дамаска подарил икону Богоматери, говорится в сообщении.

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