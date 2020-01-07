Новости

Опрос: 86 процентов православных россиян отмечает Рождество 12:40
Число погибших при пожаре в Подмосковье выросло до восьми человек 12:35
Сенатор подсказал способ сохранить сбережения 12:34
В Башкирии увеличили выплаты приемным и патронатным семьям 12:27
В Госдуме оценили желание Польши бороться с "российской пропагандой" 12:23
В горах Башкирии потерялась туристка 12:20
Видео: Моника Беллуччи в топе с экстремальным декольте взволновала Сеть 12:08
В Иране разработаны 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани 12:06
В Сочи водитель снял на видео бегущего по трассе медведя 12:04
На юге России отпразднуют 2500-летие Боспорского царства 12:03
Лукашенко поздравил верующих с Рождеством Христовым 11:59
В праздновании Рождества по всей стране участвовали 2,3 млн человек 11:57
SpaceX проведет испытания систем эвакуации для Crew Dragon в январе 11:45
Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье 11:44
Футболист Скопинцев перешел из "Краснодара" в "Динамо" 11:37
Американец расстрелял детей за брошенный снежок 11:36
Германия выведет часть войск из Ирака 11:29
Диетолог развенчала мифы о продуктах для похудения 11:19
В Москве до конца каникул ожидается снег и гололедица 11:19
Российские теннисисты вышли в плей-офф ATP Cup с первого места в группе 11:03
Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года 10:44
В Ростове объявили экстренное предупреждение из-за погоды 10:42
Ковальчук удачно дебютировал за "Монреаль" 10:41
Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией 10:31
Медведев поздравил православных с Рождеством 10:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
07.01.2020 12:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число погибших при пожаре в Подмосковье выросло до восьми человек

Текст: Александр Мелешенко

Спасатели обнаружили тела еще двух человек при разборе завалов на месте пожара в деревне Нестерово в Раменском районе Подмосковья. Таким образом, общее число погибших возросло до восьми человек, сообщили в пресс-службе подмосковного управления МЧС.

В Хабаровском крае из пожара спасли пятимесячного ребенка

Напомним, пожар в бытовках на территории тепличного комплекса возник рано утром во вторник - сигнал пожарным поступил около пяти часов утра, в районе шести часов открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 240 квадратных метров, первоначально сообщалось о четырех погибших, однако во время разбора завалов были обнаружены тела других жертв.

В Воронеже произошел пожар в студенческом общежитии

Еще один человек пострадал, он госпитализирован. Все погибшие и пострадавший - выходцы из среднеазиатских республик, сообщали ранее информагентства. По данным источника ТАСС, предположительно все погибшие граждане Таджикистана.

На месте пожара помимо спасателей работают следователи и криминалисты главного следственного управления СК РФ по Подмосковью, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

В Госдуме оценили желание Польши бороться с "российской пропагандой"
Патриарх Кирилл пожелал людям дарить и читать Евангелие
Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года
В Иране разработаны 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
Вильфанд рассказал о погодной аномалии на Рождество