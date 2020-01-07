Число погибших при пожаре в Подмосковье выросло до восьми человек

Спасатели обнаружили тела еще двух человек при разборе завалов на месте пожара в деревне Нестерово в Раменском районе Подмосковья. Таким образом, общее число погибших возросло до восьми человек, сообщили в пресс-службе подмосковного управления МЧС.

Напомним, пожар в бытовках на территории тепличного комплекса возник рано утром во вторник - сигнал пожарным поступил около пяти часов утра, в районе шести часов открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 240 квадратных метров, первоначально сообщалось о четырех погибших, однако во время разбора завалов были обнаружены тела других жертв.

Еще один человек пострадал, он госпитализирован. Все погибшие и пострадавший - выходцы из среднеазиатских республик, сообщали ранее информагентства. По данным источника ТАСС, предположительно все погибшие граждане Таджикистана.

На месте пожара помимо спасателей работают следователи и криминалисты главного следственного управления СК РФ по Подмосковью, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.