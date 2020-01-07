Под Ярославлем при пожаре погибли трое детей

По факту гибели троих детей при пожаре в Ярославской области возбуждено уголовное дело.

В региональном следственном управлении СК РФ сообщили, что трагедия произошла в деревне Кучеры Борисоглебского района. По данным следствия, ночью на 7 января в частном деревянном доме возникло возгорание, в результате которого погибли трое детей - пяти, восьми и одиннадцати лет. Их родители с ожогами госпитализированы.

- В качестве одной из основных версий причины возникновения пожара следствие рассматривает неисправность электропроводки, - уточнили в ведомстве.

В связи с гибелью детей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.

Ход расследования находится на контроле руководства СУ.