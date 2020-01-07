Найденный в заброшенном доме Ижевска мальчик ранее упал в шахту лифта

Мальчик из Ижевска, которого ранее нашли в заброшенном недостроенном доме по улице Льва Толстого, получил травмы из-за падения в шахту лифта с шестого этажа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии.

Сообщение о происшествии поступило спасателям от полицейских около полуночи 6 января. Мальчика извлекли и передали врачам скорой медицинской помощи.

- Я нашел его в шахте лифта за решеткой среди кирпичей и прочего строительного мусора. Спросил его, живой? В ответ раздались еле слышные стоны и бурчание. Он был в шоковом состоянии и весь замерзший, - рассказал сотрудник второй роты патрульно-постовой службы полиции Владимир Курушин.

Выяснилось, что ребенок провалился в шахту еще днем, но друг, с которым они гуляли на стройке, с места происшествия убежал и о случившемся никому не рассказал.

Напомним, 11-летний мальчик гостил у бабушки и не вернулся домой накануне. Спустя сутки его нашли с телесными повреждениями в заброшенном доме. Ребенка госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает. По факту происшествия проводят проверку следователи.