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07.01.2020 13:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.

В "Столото" назвали сроки получения выигранного миллиарда

О рождественском чуде 7 января сообщили на официальном сайте лотереи.

Как уточнили организаторы лотереи, это был суперприз "7 из 49", участник лотереи правильно указал всю выигрышную комбинацию цифр. Точная сумма выигрыша составила 123 025 954 рубля.

Это второй по величине выигрыш в истории "Гослото "7 из 49". В прошлый раз суперприз был разыгран в сентябре 2018 года. Житель Красноярска выиграл почти 135 миллионов рублей.

1 января 2020 года во время новогоднего тиража был разыгран миллиард рублей. Он достался участнику из Подмосковья, но обладатель счастливого билета пока не найден. По закону в случае уважительной причины он может забрать свой выигрыш в течение трех лет.

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