Путин в храме поздравил прихожан с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил петербуржцев с Новым годом и Рождеством Христовым.

Глава государства встретил светлый праздник в Спасо-Преображенском соборе "северной столицы". В храм он прибыл в полночь. Путин принял участие в литургии, после чего кратко переговорил с настоятелем, подарил ему Тихвинскую икону Божьей матери с предстоящими святыми и получил в дар икону Казанской Божьей матери.

Перед тем, как покинуть собор, глава государства взял микрофон и обратился к жителям города с краткой речью. "Я поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом, будьте здоровы и будьте счастливы. С праздником и спасибо вам большое", - сказал он.

В Спасо-Преображенском соборе Путин встречал Рождество в 2019 году и в 2012 году. Здесь он был крещен младенцем, причем, скорее всего, таинство проводил отец Патриарха Кирилла.