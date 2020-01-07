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07.01.2020 12:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На юге России отпразднуют 2500-летие Боспорского царства

Текст: Николай Грищенко
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В 2020 году в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области состоится празднование 2500-летия Боспорского царства.

"В рамках глобального туристического и просветительского проекта в Москве, Сочи, Севастополе, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области будут организованы культурные, научные, образовательные, спортивные и развлекательные мероприятия", - сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора Ростовской области.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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В частности, в Керчи пройдет фестиваль античного искусства "Боспорские агоны", на Кубани - исторические реконструкции, в том числе воссоздание гладиаторских боев и набега амазонок. В Азове и Танаисе пройдут научные мероприятия. Запланировано также проведение международного археологического форума "Античное наследие России". В нем будут участвовать ученые Греции, Франции, Германии и других стран.

Напомним, что древнегреческие колонисты начали осваивать берега Черного и Азовского моря во второй половине VII века до нашей эры. Живущие в Крыму тавры и скифы не трогали переселенцев, так же лояльно к колонистам относились живущие на Дону и Кубани племена меотов и синдов. Постепенно торговые фактории превратились в крупные портовые города. Как пишет древнегреческий историк Диодор Сицилийский, в 480 году до нашей эры власть в Пантикапее (современная Керчь) захватил тиран Археанакт, который основал Боспорское царство. Боспорские тираны владели греческими городами на Керченском и Таманском полуострове, а также вдоль восточного берега Меотиды (Азовского моря) до устья Танаиса (Дона).

Эллинистическое государство благополучно пережило персидско-скифские войны, нашествие готов и гуннов, и просуществовало под протекторатом Рима и Византии до начала VI века, когда власть в регионе захватили кочевые племена - утигуров.

Кстати

Клад времен Боспорского царства, обнаруженный археологами при раскопках в древней Фанагории, позволил установить время чеканки первых монет на территории современной России. Они были изготовлены на рубеже VI и V веков до нашей эры.

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