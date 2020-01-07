Римас Куртинайтис: Победу над ЦСКА посвящаем дню рождения "Химок"

"Рад, что этим успехом во встрече с ЦСКА мы подарили праздник себе и нашим болельщикам. Тем более, накануне была годовщина с момента основания клуба, ему исполнилось 23 года. Так что эту победу мы посвящаем дню рождения БК "Химки". Вообще, в первую очередь, хочу выделить настрой команды на эту игру. Иногда тренер не все может, и именно от ребят зависит, как они настроены, как сыграют сверх своих возможностей, - приводит слова Куртинайтиса пресс-служба подмосковного клуба. - На "Арене Мытищи" мы все это видели: игра была жесткой, как всегда против ЦСКА, и я рад, что мы достигли того успеха, которого хотели. Может быть, итоговая разница "плюс 16" не соответствует самой игре, потому что мы всегда боремся с ЦСКА на равных. Также хочу посочувствовать армейцам и их наставнику Димитрису Итудису, однако такова наша работа: один из двух тренеров должен быть огорчен".

Многие поклонники баскетбола и специалисты полагали, что матч "Химки" - ЦСКА пройдет в примерно равной борьбе, и все решится в концовке, однако хозяева площадки решительно опровергли осторожные предстартовые прогнозы. Последний раз гости вели в счете на 14-й минуте встречи, перед большим перерывом впереди были уже химчане (45:41) и в дальнейшем они лидерства не упускали. Вскоре после отдыха благодаря дальним попаданиям Яниса Тиммы и Алексея Шведа подмосковная команда впервые в матче обеспечила себе двукратное преимущество (55:44).

"Химки" продолжали держать действующего чемпиона Евролиги и Единой лиги на дистанции, а на старте заключительной четверти еще одна "трешка" от Алексея Шведа увеличила разрыв до критических для "красно-синих" 14 очков (72:58). В следующей атаке дальним попаданием отличился и сербский легионер хозяев Стефан Йович. При "минус 17" Итудис взял тайм-аут, но никакие противодействия набравшим ход Шведу, Тимме и остальной компании уже ничего не могли изменить. "Химки" одержали красивую и безоговорочную победу, сделав весомую заявку на итоговое лидерство в "регулярке" Единой лиги, хотя играть в турнире еще долго. Но дистанция в три "шага" (одно поражение против четырех у армейцев) вкупе с большой разницей в одной из двух личных встреч делает подопечных Куртинайтиса явными фаворитами в борьбе за первый номер посева в плей-офф.

У победителей лучшим и по результативности (26 очков), и по показателям личной эффективности, которые рассчитываются по специальной формуле, стал Янис Тимма. На высоте традиционно был и Алексей Швед - 18 очков при идеальной реализации штрафных бросков (6 из 6) и девяти "голевых" передачах. Отметим и 17 очков Джереми Эванса. В составе ЦСКА отличились Дэрран Хиллиард (24) и Майк Джеймс (20).

Своего латвийского партнера по команде в микст-зоне с удовольствием похвалил Швед: "Янис сыграл отлично! Он умный баскетболист, с ним очень легко на площадке, все получается намного лучше. В принципе, отлично действовала вся команда, хорошо защищалась. Может быть, в последней четверти немного расслабились, но в принципе провели встречу здорово. С ЦСКА мы бьемся каждый год, стараемся, и раз-два за сезон их обычно обыгрываем. Это очень сильная команда, которая неизменно каждый год выступает в "Финале четырех" Евролиги, однако нам надо выходить на площадку и пытаться обыграть любого соперника".

Увы, для "Химок" матч омрачился повреждением Энтони Гилла, который в третьей четверти в одном из эпизодов борьбы за мяч получил болезненный удар по лицу. Проведенное после игры обследование показало перелом костей носа, сроки возвращения этого важнейшего исполнителя команды в строй будут известны чуть позднее.

Солидный вклад в победу "Химок" внесли болельщики. На трибунах их собралось 6877. Это новый рекорд посещаемости сезона в Единой лиге. Прежнее достижение принадлежало пермской "Парме", собравшей на декабрьском матче все с тем же ЦСКА 6536 зрителей. Так что не зря руководство БК "Химки" приняло решение играть с армейцами не на привычной для домашних выступлений арене Баскетбольного центра Московской области в самих Химках, а в более вместительном спортивном сооружении Мытищ, где команда принимает оппонентов по Евролиге.

В другом матче игрового дня питерский "Зенит" в столице Беларуси победил местный "Цмоки-Минск" - 80:60. На этом очередной тур завершен.

Положение команд в Единой лиге:

1. "Химки" (Московская область) - 12 побед - 1 поражение;

2. ЦСКА (Москва) - 10-4;

3. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 8-4;

4. УНИКС (Казань) - 7-5;

5. "Енисей" (Красноярск) - 6-5;

6. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 6-6;

7. БК "Нижний Новгород" - 5-6;

8. "Астана" (Нур-Султан, Казахстан) - 5-6;

9. "Зелена-Гура" (Польша) - 5-7;

10. "Калев" (Таллинн, Эстония) - 5-8;

11. "Автодор" (Саратов) - 4-7;

12. "Парма" (Пермский край) - 3-9;

13. "Цмоки-Минск" (Беларусь) - 2-10.

По итогам двухкругового турнира в плей-офф выйдут восемь лучших команд.