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07.01.2020 15:06
Рубрика: В мире

СМИ: Американцы помогли сбежать Карлосу Гону из Японии

Текст: Александр Ленин (Токио)
Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон мог сбежать из Японии при помощи американцев. В организации загадочного исчезновения топ-менеджера с территории островного государства приняли участие двое граждан США, пишет газета "Асахи симбун".
Фото: REUTERS/Etienne Laurent Фото: REUTERS/Etienne Laurent
Фото: REUTERS/Etienne Laurent

Как удалось выяснить журналистам, мужчины сняли гостиничный номер неподалеку от международного аэропорта Кансай в городе Осака и на скоростном поезде "синкансэн" перебрались в Токио. В столичном мегаполисе они остановились в одном из отелей в оживленном районе Роппонги.

Фото: Harold Cunningham/Getty Images
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В свою очередь Карлос Гон 29 декабря около 14:00 по местному времени надел головной убор и лицевую маску, какие часто носят японцы, и вышел из дома. Его жилище находится в самом центре Токио. В этот момент бывший руководитель компании Nissan был абсолютно один.

Сначала пешком, а затем на такси он добрался до Роппонги, где встретился с американцами. Компания в полном составе опять же на такси доехала до железнодорожной станции Синагава и села на "синкансэн".

Как отмечает пресса, примерно в 20:00 по местному времени все трое вышли из такси у гостиницы в Осаке рядом с аэропортом Кансай. Некоторое время спустя американцы покинули отель. В тот момент они были с двумя тележками, на которых лежали большие коробки от музыкального оборудования.

Мужчины появились с багажом в аэропорту Кансай около 22:00 и после оформления необходимых процедур сели в бизнес-джет. Крупногабаритный багаж при этом досмотру не подвергался. Самолет в районе 23:00 вылетел в Стамбул.

С тех пор Карлоса Гона в Японии никто не видел. Следствие полагает, что бизнесмен был в одной из коробок американцев. После прибытия в Турцию он пересел в другой самолет и добрался до Ливана.

В настоящее время правоохранители из Страны восходящего солнца пытаются установить причастность других лиц к исчезновению Карлоса Гона. Стражи порядка активно изучают записи с камер видеонаблюдения, а также историю звонков с мобильного телефона предпринимателя. Они также тщательно обыскали его дом в Токио.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
Экс-глава Renault Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии

По некоторым данным, оказать существенную поддержку бизнесмену в организации побега могла его жена. Японская прокуратура уже объявила охоту на женщину. Пока ордер на ее арест выдан только за дачу ложных показаний. Японские власти намерены добиваться выдачи Карлоса Гона во что бы то ни стало и собираются задействовать для этого все возможные рычаги.

Напомним, что Карлос Гон находился в Японии под подпиской о невыезде. Он был отпущен под залог суммой около 14 миллионов долларов, который был конфискован в связи с его бегством из страны. Ожидалось, что очередные судебные слушания по делу Гона состоятся в апреле этого года. Но без ответчика заседание проводиться не будет. Скорее всего, дело о финансовых махинациях бывшего главы корпорации Nissan зависнет на неопределенный срок.

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