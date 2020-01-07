СМИ предупредили о "новогоднем" вирусе в WhatsApp

Пользователи WhatsApp во время новогодних праздников могут столкнуться с неприятной ситуацией, когда их личные данные, хранящиеся на смартфоне, могут быть скомпроментированы, сообщает портал gizchina.com.

По данным издания, речь идет о вирусах, которыми гаджет "заражается", если пользователь переходит по сомнительной ссылке. Несмотря на простоту уловки, в праздники, когда люди получают в мессенджере множество сообщений, гораздо легче замаскировать вирус под безобидное поздравление.

Ранее эксперты Сбербанка предупредили об активизации телефонных мошенников по мере окончания новогодних каникул.