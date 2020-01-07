SpaceX проведет испытания систем эвакуации для Crew Dragon в январе

НАСА и SpaceX планируют провести испытание системы эвакуации экипажа в полете корабля Crew Dragon не раньше 18 января, - сообщило космическое агентство в Twitter. Как рассказали в НАСА, отсрочка даст дополнительное время для подготовки корабля.

Испытание нового пилотируемого корабля на "отказ в полете" и последующее безопасное отделение от ракеты Falkon 9 - одно из серьезнейших перед тем, как астронавты полетят на Grew Dragon на Международную космическую станцию. Ранее в СМИ писали, что НАСА и SpaceX планировали его примерно в первых числах января.

Демонстрация системы спасения следует за серией статических испытаний двигателя космического корабля, проведенных в ноябре. Результатом этого теста станут ценнейшие данные для НАСА, сертифицирующего систему транспортировки экипажа SpaceX для доставки астронавтов на МКС и обратно.

Первый демонстрационный беспилотный запуск Crew Dragon состоялся 2 марта 2019 года. Космический корабль, на борту которого были только манекен Ripley и 180 кг груза, впервые пристыковался к Международной космической станции после суточного полета.

Когда пилотируемый полет Dragon станет реальностью это будет означать, что США вернули себе возможность летать в космос со своей территории, чего у них не было с 2011 года. Тогда завершилась программа Space Shuttle, и доставку всех международных экипажей взял на себя "Роскосмос".