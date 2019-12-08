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08.12.2019 04:43
Рубрика: Общество

Американцы испытают систему спасения нового корабля Grew Dragon

Текст: Наталия Ячменникова
Испытание нового пилотируемого корабля на "отказ в полете" и последующее безопасное отделение от ракеты Falkon 9 - одно из серьезнейших перед тем, как астронавты полетят на Grew Dragon на Международную космическую станцию.
Фото: REUTERS/MIKE BLAKE Фото: REUTERS/MIKE BLAKE
Фото: REUTERS/MIKE BLAKE

НАСА и SpaceX запланировали его не ранее 4 января 2020 года. Запуск будет проходить со стартового комплекса в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

Фото: iStock
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Демонстрация системы спасения следует за серией статических испытаний двигателя космического корабля, проведенных в ноябре. Она предоставит ценные данные для НАСА, сертифицирующего систему транспортировки экипажа SpaceX для доставки астронавтов на МКС и обратно.

Кстати, сегодня в 13:30 по московскому времени к МКС должен причалить запущенный в четверг американский космический "грузовик" Dragon. Он доставит на станцию более двух тонн продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения 38 научных экспериментов экипажем станции, включая сорок мышей.

Это уже третий полет данного многоразового корабля к МСК. Ранее он дважды побывал в космосе - в сентябре 2014 года и в июне 2017 года.

А завтра к станции должен пристыковаться еще один "грузовик" - российский корабль "Прогресс МС-13". Он пристыкуется в автоматическом режиме к модулю "Пирс".

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Общество Космос
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