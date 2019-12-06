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06.12.2019 12:56
Рубрика: Общество

Ракета "Союз-2.1а" с космическим "грузовиком" запущена к МКС

Текст: Наталия Ячменникова
Ракета "Союз-2.1а" с космическим "грузовиком" "Прогресс МС-13" запущена к МКС с 31-й стартовой площадки Байконура.

Полет корабля "Прогресс МС-13" - по программе 74-й миссии снабжения космической станции. Корабль доставит на орбиту запасы топлива и газов общей массой 700 кг, а также 1 350 кг различного оборудования и грузов. Здесь ресурсная аппаратура бортовых систем управления и жизнеобеспечения, приборы для проведения научно-исследовательских экспериментов, санитарно-гигиенические материалы и средства медицинского контроля, 420 литров воды в баках системы "Родник", стандартные рационы питания… Кроме того, экипаж МКС получит новое полотно беговой дорожки БД-2, предназначенной для поддержания физической формы экипажа в условиях невесомости.

Фото: iStock
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Примерно через девять минут после старта "Прогресс МС-13" отделилась от третьей ступени и отправилась в самостоятельный путь к станции. Стыковка российского космического "грузовика" "Прогресс МС-13" с Международной космической станцией назначена на 9 декабря.

Вообще стыковка планировалась на 8 декабря. Как сообщили в "Роскосмосе", в связи с тем, что запуск к МКС американского грузового корабля Dragon миссии SpX-19 был намечен на 4 декабря, а стыковка - 7 декабря, то 8 декабря НАСА предложило предусмотреть как резервный день. Руководство полета российского сегмента МКС пошло навстречу и приняло решение: установить дату стыковки "Прогресса МС-13" 9 декабря по штатной трехсуточной схеме.

Фото: Виктор Катаев (ИТАР-ТАСС)
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Надо сказать, что это не первая корректировка в "расписании" полета российского грузового корабля. Самое любопытное: изначально пуск был намечен на 6 декабря, но "Роскосмос" перенес его на 1 декабря по просьбе НАСА как раз из-за стыковки в этот период с МКС корабля Dragon. Решением Госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов было принято решение о переносе запуска ТГК "Прогресс МС-13" с 6 на 1 декабря.

Однако при подготовке корабля на космодроме "Байконур" специалисты выявили ряд замечаний. Понадобилось проведение дополнительных проверок. И запуск опять был "возвращен" на 6 декабря.

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