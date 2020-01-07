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07.01.2020 12:06
Рубрика: В мире

В Иране разработаны 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)
В Иране подготовлены 13 сценариев ответа США на убийство в Багдаде главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани.

"Пусть американцы знают, что на сегодняшний момент в ВСНБ обсуждаются 13 вариантов мести. Даже самый щадящий из них может стать историческим кошмаром для США", - приводит слова Шамхани телерадиокорпорация IRIB.

Фото: REUTERS
Помпео был главным сторонником убийства Сулеймани

При этом он добавил, что если военные США не намерены самостоятельно покинуть регион, то Иран вынудит их это сделать.

Ранее во вторник парламент Исламской Республики принял решение о внесении Пентагона, который организовал убийство генерала Сулеймани, в иранский список террористических организаций. В соответствии с решением законодателей "весь персонал Пентагона, связанные с ним ведомства и организации, а также организаторы и исполнители убийства генерала Касема Сулеймани" объявляются в Иране террористами. При этом оказание Пентагону любой помощи будут отныне квалифицироваться в ИРИ как террористическая деятельность.

В мире Ближний Восток Иран В мире США Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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