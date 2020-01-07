В Иране разработаны 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани

"Пусть американцы знают, что на сегодняшний момент в ВСНБ обсуждаются 13 вариантов мести. Даже самый щадящий из них может стать историческим кошмаром для США", - приводит слова Шамхани телерадиокорпорация IRIB.

При этом он добавил, что если военные США не намерены самостоятельно покинуть регион, то Иран вынудит их это сделать.

Ранее во вторник парламент Исламской Республики принял решение о внесении Пентагона, который организовал убийство генерала Сулеймани, в иранский список террористических организаций. В соответствии с решением законодателей "весь персонал Пентагона, связанные с ним ведомства и организации, а также организаторы и исполнители убийства генерала Касема Сулеймани" объявляются в Иране террористами. При этом оказание Пентагону любой помощи будут отныне квалифицироваться в ИРИ как террористическая деятельность.