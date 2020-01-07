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Рубрика: Экономика

В России смягчается валютный контроль

Текст: Роман Маркелов
С 1 января 2020 года в России либерализуется валютное законодательство. Так, смягчаются ограничения на валютные операции резидентов с использованием счетов в зарубежных банках и репатриацию денежных средств.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Закон, в частности, позволит российским налоговым резидентам переводить в безналичной форме иностранную валюту со счетов в российских банках на зарубежные счета так называемых "спецрезидентов" (которые находятся за пределами России больше 183 дней в году), ведущих предпринимательскую деятельностью без образования юрлица по закону страны пребывания. Перевод средств возможен за переданные товары, объекты интеллектуальной собственности, выполненные работы или оказанные услуги.

Фото: iStock
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Кроме того, физлица-резиденты получат возможность зачислять деньги, полученные от нерезидентов, на собственные иностранные счета в банках, расположенных на территории стран, входящих в ФАТФ или ОЭСР. Это касается доходов от продажи внешних ценных бумаг, прошедших листинг на российской или иностранной бирже, а также доходов от передачи средств и ценных бумаг в доверительное управление нерезиденту (либо возвращаемых управляющим). Физлица-резиденты, которые получили доход от нерезидента от продажи драгоценных металлов, смогут зачислить его на счет в банке в любом иностранном государстве, минуя счет в уполномоченном банке.

Из закона следует, что физлица-резиденты смогут не подавать налоговикам регулярные отчеты о движении денег на зарубежных счетах. Но это право они получат, если счет открыт в государстве-члене ФАТФ или ОЭСР, участвующем в автоматическом обмене финансовой информацией с Россией. Второе условие - совокупная величина денег, зачисленных на зарубежный счет, не выше 600 тысяч рублей либо эквивалента в иностранной валюте.

Еще одно изменение - в смягчении требований по репатриации. Больше не обязательно репатриировать средства по внешнеторговым договорам, где сумма обязательств номинирована и расчеты с нерезидентом осуществляются в рублях.

Экономика Финансы Валютный рынок Вступают в силу в январе 2020 года

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