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07.01.2020 09:10
Рубрика: Экономика

В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков

Текст: Игорь Зубков
Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора.
Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

Это предусматривают поправки в закон "Об обеспечении единства измерений", принятые в соответствии с программой "Цифровая экономика" накануне нового года.

Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом). В разделе "Сведения о результатах поверки средств измерений" владелец счетчика сможет "вбить" его заводской номер и увидеть сведения о нем и результатах оказанной ему метрологической работы.

Фото: iStock
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Также он сможет ссылаться на запись в реестре, чтобы узнать о дате следующей поверки конкретного прибора. Это снизит риск мошенничества, когда гражданам навязывают поверку или замену счетчика под предлогом истечения сроков и требований законодательства, а также поможет бороться с недобросовестными организациями, которые сейчас выдают за небольшие деньги свидетельство о поверке, но реальных испытаний не проводят.

"Альтернативное "хождение" бумажных свидетельств порождает фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов, - сказал "РГ" руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. - Исключить ее позволит только однозначная электронная фиксация результатов поверки и утверждения типов средств измерений".

Норма о приоритете электронной фиксации результатов поверки вступает в силу в конце сентября 2020 года - это время необходимо для доработки необходимой инфраструктуры и адаптации к ней всех участников метрологической деятельности.

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