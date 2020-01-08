Авиакомпании скорректировали маршруты после атак на базы США в Ираке

Сразу несколько авиакомпаний приняли решение изменить маршруты своих самолетов после ночного ракетного удара по военным объектам США в Ираке.

"В свете последних событий все полеты Singapore Airlines в Европу и из Европы выведены из воздушного пространства Ирана", - говорится в сообщении перевозчика. Так же поступила и авиакомпания British Airways, лайнерам которой теперь приходится делать крюк при полетах в страны Юго-Восточной Азии.

Ранее Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским лайнерам летать над территорией Ирака, Ирана, Персидским и Оманским заливами, сообщает ТАСС.