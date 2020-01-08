Два человека не сели на потерпевший катастрофу в Иране самолет

Два пассажира зарегистрировались, но не сели на борт самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", потерпевшего авиакатастрофу в Иране. Об этом, как передает телеканал "112 Украина", сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его данным, на рейс PS 752 из Ирана в Киев зарегистрировались 169 пассажиров, однако на борт взошли только 167 человек. Два человека по неизвестным причинам не попали на этот рейс. Их имена и национальность Данилов не назвал. Однако ранее были опубликован полный список всех находившихся на борту 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

В настоящее время Киев ведет переговоры с иранской стороной, чтобы получить разрешение на транспортировку на родину 11 погибших украинцев (двух пассажиров и девяти членов экипажа). Согласно спискам, на борту народились также 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, 3 - Германии, еще 3 - Великобритании.

Офис Генерального прокурора Украины начал досудебное расследование по факту авиакатастрофы.

Премьер-министр Алексей Гончарук со своей стороны заверил, что государство окажет всю необходимую помощь родственникам граждан Украины, которые погибли в результате крушения самолета. "Государство, конечно, окажет всю необходимую помощь этим людям. Уже сегодня, сейчас в аэропорту "Борисполь" работают психологи, медики. И мы уже сейчас договариваемся с иранской стороной о том, чтобы туда улетел самолет с нашими экспертами, специалистами, которые будут участвовать в расследовании этой трагедии", - заявил Гончарук.

Напомним, пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины" Boeing 737-800, направлявшийся в Киев, разбился в районе аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сегодня рано утром.

По данным иранской стороны, причиной трагедии стало возгорание двигателя. "Пилот безуспешно пытался взять ситуацию под контроль, однако самолет упал, и все пассажиры погибли", - заявил официальный представитель тегеранского аэропорта.