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08.01.2020 19:34
Рубрика: Спорт

Экипаж Каргинова вышел в лидеры в зачете грузовиков на "Дакаре"

Текст: Максим Домчев
Экипаж российского гонщика Андрея Каргинова из команды "КамАЗ-Мастер" вышел в лидеры в зачете грузовиков.
Фото: kamazmaster.ru Фото: kamazmaster.ru
Фото: kamazmaster.ru
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Четвертый этап ралли-рейда "Дакар" проходил между городами Неом и Аль-Юла в Саудовской Аравии. Его протяженность составила 453 км.

Интересная борьба шла в зачёте грузовиков. Все три призовых места достались пилотам российской команды "КамАЗ-Мастер". Победу на этапе одержал экипаж Антона Шибалова, преодолевший дистанцию за 4 часа 15 минут и 43 секунды.

Второй результат показал экипаж Андрея Каргинова, отставший на 2 минуты и 41 секунды. Третьим финишировал Дмитрий Сотников, проигравший девять с половиной минут.

Этот результат позволил Каргинову выйти в лидеры в общем зачёте. Он опережает представителя "Маза" белоруса Сергея Вязовича, отстающего от россиянина на 10 минут и 43 секунды. Третий результат у экипажа Шибалова, проигрывающего лидеру 15,2 минуты.

В зачёте автомобилей этап выиграл представитель Франции Стефан Петерансель из команды Bahrain. Лучший из россиян Денис Кротов показал 16-й результат.

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар"

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