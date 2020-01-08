ГАИ хочет изменить теоретический экзамен на права

Госавтоинспекция планирует увеличить количество вопросов на теоретическом экзамене на права. Также планируется увеличить количество билетов.

Идею усовершенствовать теоретический экзамен обсуждали в течение всего предыдущего года. О том, что изменения могут быть введены уже в этом году, сообщил РИА Новости заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.

Напомним, что сейчас для теоретического экзамена есть 800 задач, которые поделены на 40 билетов. По 20 вопросов в каждом. Также билеты разделены на два комплекта. Первый предназначен для тех, кто собирается получить права на категории "М" - мопеды, "А" - мотоциклы, "В" - легковые автомобили или подкатегории "А1" - легкие мотоциклы и "В1" - трициклы и квадрициклы. Второй комплект билетов предназначен для тех, кто желает открыть себе категории "С" - грузовики и "D" - автобусы, а также подкатегории "С1" - грузовики с разрешенной массой до 7,5 тонны, "D1" - автобусы с количеством пассажирских мест до 16.

У нас есть категории "ВЕ", "СЕ", "DЕ" и подкатегории "С1Е", "D1Е". Эти категории дают право управлять составами транспортных средств. Но отдельных билетов сейчас нет. Поэтому тем, кто сдает экзамен, чтобы получить право на управление автомобиля с прицепом, приходится сдавать тот же теоретический экзамен, который они сдавали при получении прав необходимой основной категории.

У нас также есть права категории "Тм" - трамвай и "Тb" - троллейбус. У таких водителей экзамен принимается по комплекту билетов, предназначенных для грузовиков и автобусов. Кстати, свои особенности есть и у мотоциклов. У них ведь всего два колеса, а не четыре. Поэтому странно им задавать вопрос о том, какие действия нужно предпринять, если машина попала в занос из-за того, что двумя колесами выскочила на обочину.

Поэтому планируется разработать билеты под каждую категорию. Также планируется увеличить количество вопросов. Сейчас вызубрить билеты труда не составляет. Когда вопросов будет восемь тысяч, вызубрить их будет гораздо сложнее. Проще выучить правила.

Теоретическая часть будет состоять из блоков "Основы безопасности вождения", "Правила дорожного движения", "Законодательство", "Медицина", "Устройство транспортного средства", "Психология" и "Профессиональный блок".