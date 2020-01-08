Иран назвал удары по базам США мерой самообороны

Ракетные удары по американским военным базам США в Ираке являются мерой самообороны. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, ударив по базе, с которой совершалось трусливое вооруженное нападение против наших граждан и высокопоставленных должностных лиц", - написал Зариф на своей странице в Twitter.

При этом он подчеркнул, что Тегеран не желает развязывания в регионе вооруженного конфликта.

"Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищать себя перед лицом любой агрессии", - подчеркнул министр.

Напомним, ночью 8 января КСИР атаковал два объекта США в Ираке. Использовались как баллистические, так и крылатые ракеты. В Пентагоне заявили, что обстрелу подверглись база Айн-аль-Асад и аэропорт Эрбиля.

В Иране заявили, что атаки являются ответом на спецоперацию Пентагона в ночь на 3 января в аэропорту Багдада, в результате которой был убит глава спецподразделения "Кудс" КСИР Ирана Касема Сулеймани. По данным иранских СМИ, жертвами ракетных ударов Ирана по военной базе Айн-аль-Асад, находящейся на западе Ирака, стали 80 американских солдат.