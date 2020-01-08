Новости

В Греции на бывшего футболиста "Ювентуса" совершено покушение 10:46
Посольство РФ: В разбившемся самолете не было дипломатов и строителей АЭС "Бушер" 10:33
Вашингтон запретил гражданские полеты над Ближним Востоком 10:26
В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно питаться пожилым людям 10:26
Владимир Зеленский срочно возвращается в Киев в связи с авиакатастрофой в Тегеране 10:22
Российский нападающий "Нэшвилла" выиграл бой против двухметрового Хары 10:05
Два землетрясения произошли у АЭС "Бушер" в Иране 09:59
Панарин помог Шестеркину выиграть первый в карьере матч в НХЛ 09:56
В Новосибирской области загорелся крупный торговый комплекс 09:52
Иран назвал удары по базам США мерой самообороны 09:41
СМИ: Трамп столкнулся с самым острым внешнеполитическим кризисом 09:22
СМИ: Жертвами ракетных ударов Ирана стали 80 солдат США 09:16
Шарапова получила особое приглашение на Открытый чемпионат Австралии 08:50
Появилось видео ракетного удара по базе США в Ираке 08:48
В Иране сообщили о гибели всех пассажиров упавшего украинского лайнера 08:40
Ковальчук набрал два очка во втором матче за "Монреаль" 08:30
Посольству РФ в Иране неизвестно о погибших в авиакатастрофе россиянах 08:21
СМИ: Никто из пассажиров разбившегося в Иране Boeing 737 не выжил 08:03
Две шайбы Овечкина помогли "Вашингтону" разгромить "Оттаву" 07:56
Иранские спасатели: После падения украинский Boeing 737 загорелся 07:48
Опубликовано фото с места крушения украинского Boeing 737 в Иране 07:28
Госдолг Украины вырос на 717 миллионов долларов 07:20
Стали известны подробности крушения украинского лайнера в Иране 07:03
Улучшилось состояние гимнастки, упавшей с высоты в цирке Владивостока 07:00
В Иране рухнул украинский лайнер со 180 пассажирами 06:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
08.01.2020 09:41
Рубрика: В мире

Иран назвал удары по базам США мерой самообороны

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Ракетные удары по американским военным базам США в Ираке являются мерой самообороны. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, ударив по базе, с которой совершалось трусливое вооруженное нападение против наших граждан и высокопоставленных должностных лиц", - написал Зариф на своей странице в Twitter.

При этом он подчеркнул, что Тегеран не желает развязывания в регионе вооруженного конфликта.

Фото: AP Photo
СМИ: Жертвами ракетных ударов Ирана стали 80 солдат США

"Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищать себя перед лицом любой агрессии", - подчеркнул министр.

Напомним, ночью 8 января КСИР атаковал два объекта США в Ираке. Использовались как баллистические, так и крылатые ракеты. В Пентагоне заявили, что обстрелу подверглись база Айн-аль-Асад и аэропорт Эрбиля.

В Иране заявили, что атаки являются ответом на спецоперацию Пентагона в ночь на 3 января в аэропорту Багдада, в результате которой был убит глава спецподразделения "Кудс" КСИР Ирана Касема Сулеймани. По данным иранских СМИ, жертвами ракетных ударов Ирана по военной базе Айн-аль-Асад, находящейся на западе Ирака, стали 80 американских солдат.

В мире Ближний Восток Иран Ракетный удар Ирана по военной базе США в Ираке Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

Главное сегодня

Посольство РФ: В разбившемся самолете не было дипломатов и строителей АЭС "Бушер"
Появилось видео ракетного удара по базе США в Ираке
Госдолг Украины вырос на 717 миллионов долларов
Два землетрясения произошли у АЭС "Бушер" в Иране
СМИ: Трамп столкнулся с самым острым внешнеполитическим кризисом