Из-за ситуации на Ближнем Востоке цены на авиабилеты могут вырасти

Туроператоры прогнозируют незначительный рост цен на авиабилеты из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Для тех пассажиров, которые уже купили билеты, стоимость перелета не изменится, пояснил "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Как отметил Барзыкин, и в будущем удлинение маршрута радикально на стоимость перелета не повлияет.

Подобные меры уже применялись, как, например, в прошлом году, когда закрывали небо над Пакистаном, и они вполне оправданы, напомнил он.

"В зависимости от маршрута и точки назначения время в пути увеличится примерно на час - полтора", - отметил Барзыкин. То есть в ОАЭ, например, лететь из Москвы придется не пять, а шесть часов.

Ранее пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина заявила, что необходимость облета воздушного пространства Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов приведут к увеличению расходов на топливо и, как следствие, росту цен на авиабилеты.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не летать над Ираком, Ираном, Персидским и Оманским заливами после крушения в Иране самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".