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Леди Гага рассказала, что ее неоднократно насиловали

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    08.01.2020, 14:33
Текст:   Олег Усков

33-летняя американская актриса и певица Леди Гага поделилась на шоу Опры Уинфри шокирующими откровениями. Артистка призналась, что в девятнадцать лет пережила серию изнасилований. Что далее наложило тяжелый отпечаток на психику женщины. Об этом пишет The Independent.

Фото: REUTERS/ Stephen Yang
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Уточняя, что певица и Опра обсудили весь этот ужас, побеседовав о затяжном пост-травматическом расстройстве Гаги.

Издание поясняет: откровения прозвучали в рамках поддержки Vision: Your Life In Focus Tour артистки. От ПТСР Гага продолжила страдать, даже став уже известной - ее то и дело "накрывало" во время гастролей.

Как рассказала Гага, над ней неоднократно надругался тот, кого она хорошо знала. При этом имя злодея женщина не стала озвучивать.

Напомним, что ранее Гага отреклась от обвиненного в педофилии и массовом секс-насилии музыканта Ар Келли, с которым успешно сотрудничала.

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