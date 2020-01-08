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08.01.2020 13:32
Рубрика: Власть

МИД РФ выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

Текст: Юрий Когалов

Российское внешнеполитическое ведомство выражает свои соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы, произошедшей в Иране. Об этом говорится на странице МИД РФ в социальной сети Twitter.

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"Мы глубоко опечалены трагической новостью о крушении рейса "Международных авиалиний Украины" под Тегераном. Мы думаем о семьях погибших - гражданах Афганистана, Канады, Германии, Ирана, Швеции, Украины и Соединенного Королевства", - отмечается в распространенном сообщении на английском языке. "Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии", - говорится в другом твите.

Также сообщается, что по данным посольства РФ в Тегеране, среди пассажиров потерпевшего крушение лайнера "российских граждан не было".

Свои соболезнования также выразил президент России Владимир Путин, соответствующие телеграммы он направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и главе Ирана Хасану Рухани. "В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества", - подчеркнул он.

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Напомним, что пассажирский лайнер Международных авиалиний Украины Boeing 737-800, направлявшийся в Киев, разбился в районе аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сегодня рано утром. По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, на борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

По данным иранской стороны, причиной трагедии стало возгорание двигателя. "Пилот безуспешно пытался взять ситуацию под контроль, однако самолет упал, и все пассажиры погибли", - заявил официальный представитель тегеранского аэропорта.

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