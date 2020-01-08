Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Тегераном

Новости

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке птичьего гриппа в Польше 13:49
Пожар в новосибирском торговом комплексе попал на видео 13:42
Украинские эксперты уверены в исправности разбившегося в Иране самолета 13:40
Внедорожник Aurus Komendant поймали иностранные "шпионы" 13:36
МИД РФ выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране 13:32
"Спартак" не собирается переносить сборы из ОАЭ и Катара 13:27
Видео: Челентано отметил 82-летие зажигательным танцем 13:23
Значительно выросли золотовалютные резервы Беларуси 13:21
Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США 13:19
Трамп сделал первое заявление после ракетного удара Ирана по базам США 13:13
Аналитики выяснили, кто боится потерять работу в новом году 13:02
В Москве младенец получил ожоги от фена 12:56
Желтый уровень опасности объявлен в Москве и области из-за гололеда 12:42
В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией 12:35
В Госдуме рассчитывают на реакцию ООН на противостояние США и Ирана 12:35
Toyota вернет кроссовер Venza в линейку моделей 12:30
В Иране заявили, что жертв авиакатастрофы будет сложно опознать 12:24
На Ладожском озере появились "ледяные блюдца" 12:22
Названы популярные портовые города РФ для летних поездок в 2020 году 12:18
Чем опасна зарядка смартфона в общественных местах 12:17
Китайский клуб намерен приобрести Дениса Черышева 12:16
Австрия предложила посреднические услуги между США и Ираном 12:13
"Шальке-04" намерен приобрести нападающего "Ростова" Шомуродова 12:12
Москалькова выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране 12:09
Зеленский поручил проверить гражданский флот после авиакатастрофы в Иране 11:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
08.01.2020 13:04
Рубрика: Власть

Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Тегераном

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и главе Ирана Хасану Рухани телеграммы с соболезнованиями.

В послании Зеленскому глава Российского государства выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном, сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA/REUTERS
Посольство РФ: Граждан России на борту разбившегося в Иране самолета не было

Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

В телеграмме Рухани Путин выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана и ряда других стран в результате авиакатастрофы. "В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества", - подчеркнул он.

В Иране заявили, что жертв авиакатастрофы будет сложно опознать

Напомним, что пассажирский лайнер Международных авиалиний Украины (МАУ) Boeing 737-800, направлявшийся в Киев, разбился в районе аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сегодня рано утром. Все находившиеся на борту, свыше 170 человек, погибли.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Иран В мире экс-СССР Украина Президент <b>Крушение украинского Boeing в Иране</b> Авиакатастрофы

Главное сегодня

Крушение украинского Boeing в Иране
Аятолла Хаменеи назвал "пощечиной США" удары по американским базам в Ираке
Аэропорт в Одессе эвакуировали из-за сообщений о минировании
В Госдуме рассчитывают на реакцию ООН на противостояние США и Ирана
В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией