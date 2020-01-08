Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Тегераном

Президент России Владимир Путин направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и главе Ирана Хасану Рухани телеграммы с соболезнованиями.

В послании Зеленскому глава Российского государства выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

В телеграмме Рухани Путин выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана и ряда других стран в результате авиакатастрофы. "В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества", - подчеркнул он.

Напомним, что пассажирский лайнер Международных авиалиний Украины (МАУ) Boeing 737-800, направлявшийся в Киев, разбился в районе аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сегодня рано утром. Все находившиеся на борту, свыше 170 человек, погибли.