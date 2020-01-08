"Нафтогаз" рассказал о планах на полученные от "Газпрома" деньги

"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.

Вместо этого компания готовится проинвестировать эти средства в развитие своих проектов, сообщает украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на главу "Нафтогаза" Андрея Коболева.

По его словам, выигранные в суде средства важно "не проедать", а направить на "создание дополнительной экономической ценности".

"Такими вещами я считаю энергоэффективность, такими вещами я считаю добычу и инфраструктурные проекты", - цитирует Андрея Коболева УНИАН.

На текущий момент полученные от "Газпрома" деньги не потрачены и ожидают решения украинского правительства, сообщило СМИ.