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Рубрика: Власть

Онищенко предложил сократить новогодние каникулы

Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Безделье, чревоугодие и злоупотребление алкоголем - совсем не на пользу россиянам, уверен бывший главный санитарный врач страны. "Сокращать, безусловно, надо. Вся планета после встречи Нового года уже работает", - заявил Онищенко, в качестве примера приводя Европу.

По словам депутата, мнение которого публикует РИА Новости, во многих российских городах людям нечем заняться на новогодних каникулах, нет развлечений, поэтому большую часть времени граждане проводят перед телевизором.

Напомним, в 2018 году Онищенко уже предлагал сократить новогодние каникулы до полутора дней. Это позволит избежать роста смертности, подчеркивал он.

Власть Работа власти Общество Законодательная власть Госдума Геннадий Онищенко комментирует Новый год

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