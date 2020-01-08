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08.01.2020 21:52
Рубрика: Digital

Отключения интернета обошлись мировой экономике в 8 млрд долларов

Текст: Марина Гусенко

Мировая экономика потеряла 8,05 миллиарда долларов в прошлом году из-за преднамеренных отключений интернета, в основном произведенных правительствами разных стран. Это посчитали специалисты компании Top10VPN.

Фото: iStock
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По сравнению с 2016 годом цена отключения для мировой экономики выросла на 235%. При этом прошлый год оказался в этом плане рекордным. Отключения происходили в 21 стране, их было 122, а их общая продолжительность составила более 18 тысяч часов.

Среди стран лидером по стоимости отключений был Ирак - экономика этой страны заплатила за это 2,3 млрд долларов, Судан (1,9 млрд), Индия (1,3 млрд), Венесуэла (1,1 млрд) и Иран (611 млрд).

Как отмечают аналитики, чаще всего интернет отключали в ответ на протесты и массовые беспорядки.

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