Посольство Украины исключило версию теракта в разбившемся в Иране самолете

Посольство Украины в Иране исключило версию теракта при катастрофе под Тегераном украинского Boeing- 737.

"По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается", - говорится в сообщении украинской дипмиссии.

Boeing-737, принадлежащий "Международным авиалиниям Украины", в среду утром вылетел из тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни в направлении Киева. Через непродолжительное время лайнер упал в нескольких километрах к югу от Тегерана. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство пассажиров лайнера были гражданами Ирана. По версии иранских властей, причиной катастрофы стало возгорание двигателя.