Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2019 года № 3200-р "О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2019 года в области средств массовой информации"

Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 04.01.20 г.

Номер опубликования: 0001202001040023

1. Присудить премии Правительства Российской Федерации 2019 года в области средств массовой информации:

1) Швыдкому Михаилу Ефимовичу, ведущему телепрограмм, общественному и государственному деятелю, - за личный вклад в развитие средств массовой информации;

2) Абдулгамидову Аликберу Абдулгамидовичу, независимому журналисту, члену Дагестанского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России", - за мужество и профессионализм, за большой вклад в профессию, за заслуги перед обществом;

3) Щербине Людмиле Васильевне, первому секретарю Региональной общественной организации "Союз журналистов Москвы", - за активную работу по сохранению традиций российской журналистики и большой вклад в развитие средств массовой информации Москвы;

4) Пинчуку Семену, издателю ряда русскоязычных средств массовой информации Австралии и Новой Зеландии, - за развитие русскоязычных средств массовой информации за рубежом;

5) Кичину Валерию Семеновичу, обозревателю отдела культуры федерального государственного бюджетного учреждения "Редакция "Российской газеты", - за уникальную работу по продвижению российского кино и создание первого в отечественной журналистике онлайн-фестиваля "Дубль дв@", высокий профессионализм и гражданское достоинство;

6) Ходневу Сергею Владимировичу, заведующему отделом культуры редакции газеты "Коммерсантъ" акционерного общества "Коммерсантъ", Кузнецовой Татьяне Анатольевне, Плахову Андрею Степановичу, обозревателям отдела культуры, Барабанову Борису Сергеевичу, Трофименкову Михаилу Сергеевичу, корреспондентам отдела культуры, сотрудникам того же общества, - за многолетнюю успешную работу в сфере журналистики о культуре и искусстве;

7) Черняевой Татьяне Кирилловне, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью "АБВГДейка", - за многолетнее производство и ведение образовательной программы для детей и юношества "АБВГДейка";

8) Маханько Денису Александровичу, региональному директору автономной некоммерческой организации Информационный центр радиовещания, искусства и культуры "Вера, надежда, любовь", Тарасову Андрею Борисовичу, литературному редактору - продюсеру литературно-просветительских программ, - сотруднику той же организации, Дементьеву Алексею Александровичу, - за продвижение и поддержку духовно-нравственных ценностей в современном обществе;

9) Куприянову Борису Александровичу, директору автономной некоммерческой организации "Центр по содействию развития культуры чтения и книгоиздания "Горький Медиа", Лошкаревой Марии Алексеевне, исполнительному директору той же организации, - за создание и продвижение сетевого издания "Горький", активную деятельность по формированию "литературного Интернета", популяризации отечественной литературы и пропаганде чтения;

10) Тополевой-Солдуновой Елене Андреевне, директору автономной некоммерческой организации "Агентство социальной информации", - за освещение деятельности структур гражданского общества и большой вклад в развитие благотворительности в Российской Федерации.

2. Минкомсвязи России обеспечить изготовление почетных знаков лауреатов премии Правительства Российской Федерации 2019 года в области средств массовой информации, удостоверений к ним и дипломов, их вручение в установленном порядке и перечисление денежной части премии.

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев