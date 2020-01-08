Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2019 года № 3200-р "О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2019 года в области средств массовой информации"

Новости

Фото, видео: Оливия Уайлд вышла в свет в платье от российского дизайнера 13:57
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке птичьего гриппа в Польше 13:49
Пожар в новосибирском торговом комплексе попал на видео 13:42
Украинские эксперты уверены в исправности разбившегося в Иране самолета 13:40
Внедорожник Aurus Komendant поймали иностранные "шпионы" 13:36
МИД РФ выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране 13:32
"Спартак" не собирается переносить сборы из ОАЭ и Катара 13:27
Видео: Челентано отметил 82-летие зажигательным танцем 13:23
Значительно выросли золотовалютные резервы Беларуси 13:21
Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США 13:19
Трамп сделал первое заявление после ракетного удара Ирана по базам США 13:13
Аналитики выяснили, кто боится потерять работу в новом году 13:02
В Москве младенец получил ожоги от фена 12:56
Желтый уровень опасности объявлен в Москве и области из-за гололеда 12:42
В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией 12:35
В Госдуме рассчитывают на реакцию ООН на противостояние США и Ирана 12:35
Toyota вернет кроссовер Venza в линейку моделей 12:30
В Иране заявили, что жертв авиакатастрофы будет сложно опознать 12:24
На Ладожском озере появились "ледяные блюдца" 12:22
Названы популярные портовые города РФ для летних поездок в 2020 году 12:18
Чем опасна зарядка смартфона в общественных местах 12:17
Китайский клуб намерен приобрести Дениса Черышева 12:16
Австрия предложила посреднические услуги между США и Ираном 12:13
"Шальке-04" намерен приобрести нападающего "Ростова" Шомуродова 12:12
Москалькова выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране 12:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
8 января 2020 г.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2019 года № 3200-р "О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2019 года в области средств массовой информации"

Дата подписания 26 декабря 2019 г.
Опубликован 8 января 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

Обозреватель "РГ" Валерий Кичин удостоен премии правительства

Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 04.01.20 г.

Номер опубликования: 0001202001040023

1. Присудить премии Правительства Российской Федерации 2019 года в области средств массовой информации:

1) Швыдкому Михаилу Ефимовичу, ведущему телепрограмм, общественному и государственному деятелю, - за личный вклад в развитие средств массовой информации;

2) Абдулгамидову Аликберу Абдулгамидовичу, независимому журналисту, члену Дагестанского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России", - за мужество и профессионализм, за большой вклад в профессию, за заслуги перед обществом;

3) Щербине Людмиле Васильевне, первому секретарю Региональной общественной организации "Союз журналистов Москвы", - за активную работу по сохранению традиций российской журналистики и большой вклад в развитие средств массовой информации Москвы;

4) Пинчуку Семену, издателю ряда русскоязычных средств массовой информации Австралии и Новой Зеландии, - за развитие русскоязычных средств массовой информации за рубежом;

5) Кичину Валерию Семеновичу, обозревателю отдела культуры федерального государственного бюджетного учреждения "Редакция "Российской газеты", - за уникальную работу по продвижению российского кино и создание первого в отечественной журналистике онлайн-фестиваля "Дубль дв@", высокий профессионализм и гражданское достоинство;

6) Ходневу Сергею Владимировичу, заведующему отделом культуры редакции газеты "Коммерсантъ" акционерного общества "Коммерсантъ", Кузнецовой Татьяне Анатольевне, Плахову Андрею Степановичу, обозревателям отдела культуры, Барабанову Борису Сергеевичу, Трофименкову Михаилу Сергеевичу, корреспондентам отдела культуры, сотрудникам того же общества, - за многолетнюю успешную работу в сфере журналистики о культуре и искусстве;

7) Черняевой Татьяне Кирилловне, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью "АБВГДейка", - за многолетнее производство и ведение образовательной программы для детей и юношества "АБВГДейка";

8) Маханько Денису Александровичу, региональному директору автономной некоммерческой организации Информационный центр радиовещания, искусства и культуры "Вера, надежда, любовь", Тарасову Андрею Борисовичу, литературному редактору - продюсеру литературно-просветительских программ, - сотруднику той же организации, Дементьеву Алексею Александровичу, - за продвижение и поддержку духовно-нравственных ценностей в современном обществе;

9) Куприянову Борису Александровичу, директору автономной некоммерческой организации "Центр по содействию развития культуры чтения и книгоиздания "Горький Медиа", Лошкаревой Марии Алексеевне, исполнительному директору той же организации, - за создание и продвижение сетевого издания "Горький", активную деятельность по формированию "литературного Интернета", популяризации отечественной литературы и пропаганде чтения;

10) Тополевой-Солдуновой Елене Андреевне, директору автономной некоммерческой организации "Агентство социальной информации", - за освещение деятельности структур гражданского общества и большой вклад в развитие благотворительности в Российской Федерации.

2. Минкомсвязи России обеспечить изготовление почетных знаков лауреатов премии Правительства Российской Федерации 2019 года в области средств массовой информации, удостоверений к ним и дипломов, их вручение в установленном порядке и перечисление денежной части премии.

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев