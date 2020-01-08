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08.01.2020 13:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожар в новосибирском торговом комплексе попал на видео

Текст: Юлия Потапова

Видео пожара в торговом комплексе "Центральный" разместили в сети жители города Искитим Новосибирской области.

Как видно на кадрах, пламя распространилось практически по всей территории комплекса, над которой клубится густой черный дым. По данным ГУ МЧС по региону, обошлось без жертв. Все сотрудники и посетители ТК покинули помещения двухэтажного мансардного здания самостоятельно, никто не пострадал. Огонь не успел перекинуться на соседние здания.

Фото: МЧС России
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Возгорание, возникшее в ТК на улице Вокзальной, почти сразу же было локализовано на площади 3500 квадратных метров. А в 15.30 по местному времени было ликвидировано открытое горение, сообщили спасатели. Полностью же потушить пожар, причины которого пока не установлены, до сих пор не удалось. Группировка сил, участвующих в ликвидации ЧС, насчитывает более ста человек и свыше тридцати единиц техники.

Как уточнили в МЧС , вместе с пожарно-спасательными подразделениями в Искитиме работают оперативные группы (в том числе, Центра управления в кризисных ситуациях), служба пожаротушения, пожарный поезд, аэромобильная-группировка, а также расчет беспилотных летательных аппаратов Сибирского спасательного центра. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

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