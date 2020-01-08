Рязанский: Новогодние каникулы позволяют россиянам отдохнуть всей семьей

Череда выходных дней в начале года - это не только повод для застолья, но и возможность провести время с семьей, уверен глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Так он отреагировал на слова депутата Госдумы Геннадия Онищенко о том, что новогодние праздники нужно сократить, поскольку они наносят вред здоровью граждан и экономике страны.

"Новогодние каникулы можно было бы ограничить и перенести часть дней на майские праздники. Но нужно учитывать, как они согласуются со школьными каникулами", - сказал Валерий Рязанский РИА Новости.

Он напомнил, что увеличение выходных дней после Нового года рассматривалось как возможность для семейного отдыха, когда взрослые могут провести выходные вместе со своими детьми во время их школьных каникул.

"Депутаты говорят о том, что новогодние праздники - это застолья. Но это не совсем так, - отметил сенатор. - Взрослые и дети могут вместе посещать различные культурные мероприятия, проводить время с семьей".

Вопрос о сокращении количества выходных дней в первых числах января нужно обсуждать в увязке с зимними школьными каникулами и организацией детского досуга, полагает Рязанский.

Он также считает, что 31 декабря может стать выходным за счет новогодних каникул. "Но, скорее всего, этот вопрос будет передан на рассмотрение работодателям", - сказал он.