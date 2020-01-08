Роухани: Ядерная программа Ирана продолжит носить мирный характер

"Правительство, сделав пятый шаг сокращения ядерных обязательств, предприняло очень важные меры по развитию национальной мирной ядерной деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы иранского президента.

Роухани отметил, что ядерные разработки Ирана, в том числе в сфере увеличения количества газовых центрифуг по обогащению урана, будут проходить под полным контролем МАГАТЭ.

Напомним, что Тегеран пятого января объявил о пятом этапе сокращения обязательств в рамках участия в СВПД. Иран отказался от ограничений относительно количества центрифуг для обогащения урана, включая процент обогащения, количество обогащенного материала, а также ограничений в области НИОКР.

Власти ИРИ подчеркнули, что готовы вернуться к своим обязательствам в ядерной сфере, если антииранские санкции будут сняты и интересы Тегерана, предусмотренные СВПД, будут соблюдаться.