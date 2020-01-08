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08.01.2020 08:50
Рубрика: Спорт

Шарапова получила особое приглашение на Открытый чемпионат Австралии

Текст: Максим Домчев
Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису предоставили россиянке Марии Шараповой wild card, которая позволит 147-й ракетке мира выступить в основной сетке турнира.

Первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" пройдет на кортах Мельбурна с 20 января по 2 февраля. Организаторы турнира сейчас решают сразу несколько задач. Первая и самая сложная - как отразятся на соревнованиях лесные пожары, которые, несмотря на все старания пожарных, до сих пор полыхают в стране. Вторая - раздача специальных приглашений для игроков, которые в силу своего рейтинга не попадают в основную сетку соревнований.

Фото: AP Photo/Charles Krupa
Шарапова проиграла в первом официальном матче после полугодичной паузы

Не исключено, что матчи Открытого чемпионата Австралии пройдут на закрытых кортах. Организаторы не исключают такого варианта, если ситуация с пожарами не изменится в лучшую сторону. Окончательное решение по данному вопросу будет принято в ближайшее время.

Что касается специальных приглашений, которые в теннисе называют wild card, то одно из них досталось экс-первой ракетке мира россиянке Марии Шараповой. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Сейчас россиянка находится на 147-м месте в рейтинге WTA. Для попадания в основную сетку ей пришлось бы принять участие в квалификации. Однако для победительницы турнира 2008 года сделали исключение. 36-летняя спортсменка, выигравшая за карьеру 36 титулов, начнет соревнования в основной сетке. Не исключено, что на решение организаторов повлияло решение Шараповой пожертвовать 25 тысяч долларов на тушение пожаров в стране.

Во вторник Шарапова на турнире в Брисбене проиграла американке Дженнифер Брэди - 6:3, 1:6, 6:7 (3:7).

Спорт Теннис Мария Шарапова

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