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08.01.2020 12:30
Рубрика: Легковые авто

Toyota вернет кроссовер Venza в линейку моделей

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota Venza не пользовалась особой популярностью: неформатный кроссовер ушёл с российского рынка в 2016 году, производство для США прекратилось три года назад, но теперь, похоже, компания готова вернуть модель в строй.

Как сообщает TFLnow со ссылкой на собственный источник, Toyota рассматривает возвращение Venza в качестве гибридного кроссовера, которому предстоит конкурировать с Honda Passport и Ford Edge.

Фото: Скриншот с видео
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Силовая установка, скорее всего, будет позаимствована у Toyota RAV4 или Highlander. Предпочтение наверняка отдадут последней, так как она мощнее - порядка 318 л.с., и предусматривает систему полного привода.

Сроки появления новой Toyota Venza не называются.

Напомним, за первые два года продаж Toyota продала в России почти 10 тысяч экземпляров модели. Впоследствии спрос упал, и вялотекущая реализация в глобальном масштабе не дала права на жизнь кроссоверу. Например, в США в 2018 году было продано только девять Venza, такой же объём был в 2018-м.

В России Toyota Venza предлагалась со 185-сильным бензиновым двигателем объёмом 2.7 литра и 6-ступенчатым "автоматом". Привод - передний или полный. Цена на модель начиналась от 2 190 000 рублей.

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#Toyota