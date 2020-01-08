Украинские специалисты отправятся к месту крушения авиалайнера в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в среду вечером самолет с украинскими правоохранителями и специалистами вылетит к месту крушения авиалайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" под Тегераном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на размещенную Зеленским запись в Telegram.

"Завершилось внеочередное заседание правительства​​​. Сегодня вечером в Иран вылетает наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы", - написал президент Украины.

Зеленский добавил, что среди командируемых в ИРИ будут представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Представители указанных ведомств будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.

"Провожу постоянные консультации с нашими иностранными партнерами. Наш приоритет - установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу", - уточнил президент Украины.

Напомним, что выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев авиалайнер "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение через 2 минуты после вылета из аэропорта столицы Исламской Республики. По предварительной информации, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и 9 украинских членов экипажа воздушного судна.