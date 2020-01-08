На борту разбившегося в Иране самолета находились 11 граждан Украины

На борту потерпевшего катастрофу в Иране пассажирского лайнера "Международных авиалиний Украины" (МАУ) находилось 11 граждан Украины.

Известно, что из них 9 украинцев входили в экипаж рухнувшего через две минуты после взлета воздушного судна.

Всего в самолете Boeing 737, выполнявшем рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, находились 177 человек. Все они, как подтвердил МИД Украины, погибли.

Ранее сообщалось о 176 погибших. При этом два человека, зарегистрировавшихся на рейс, не сели на борт.

Президент России Владимир Путин направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и главе Ирана Хасану Рухани телеграммы с искренними соболезнованиями.