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08.01.2020 12:35
Рубрика: Власть

В Госдуме рассчитывают на реакцию ООН на противостояние США и Ирана

Текст: Татьяна Замахина

Российские парламентарии будут обсуждать со своими коллегами из Ирана тему предотвращения эскалации и кровопролития в ближневосточном регионе. Кроме того, в Госдуме рассчитывают на реакцию ООН. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Ранее стало известно, что Иран нанес ракетный удар в Ираке по меньшей мере по двум базам, используемым США. Такой шаг был предпринят после серии американских ударов на территории Ирака: в частности, в результате ракетного удара в районе багдадского аэропорта погиб иранский военачальник Касем Сулеймани.

Комментируя нанесенные Тегераном удары по американским базам в Ираке, Леонид Слуцкий отметил, что дальнейшее развитие событий зависит сейчас от решения США. "Мяч, как говорится, на их стороне", - отметил политик. Глава комитета при этом подчеркнул, что нельзя "допустить эскалации, дальнейшего кровопролития и разрастания ситуации до масштабных военных действий".

Российская сторона намерена подключить ресурс парламентской дипломатии. Слуцкий анонсировал дискуссию с иранскими коллегами. "С рядом из них мы уже находимся на прямом проводе", - заверил он.

Политик также назвал важным понять смысл посыла Тегерана о том, что пропорциональный ответ на убийство генерала Касема Сулеймани дан.

Фото: Mohammad Sadegh Heydari / wikimedia.org
Появилось видео ракетного удара по базе США в Ираке

"Иран не хочет войны, и об этом говорится на разных уровнях, - подчеркнул Слуцкий. - Это должно позволить перейти из плоскости военного противостояния в политическую плоскость, к переговорному процессу".

При ином развитии событий последствия могут выйти далеко за пределы региона, предупредил он.

Леонид Слуцкий выразил надежду на скорую реакцию со стороны ООН в ответ на противостояние США и Ирана.

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