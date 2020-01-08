В Испании отложили формирование кабинета министров

Премьер-министр Испании Педро Санчес, наконец, избавился от приставки и.о., которую носил более полугода. Сегодня в присутствии короля Филиппа VI он принес присягу.

"Я обещаю добросовестно выполнять обязанности главы правительства с преданностью королю, защищать Конституцию как краеугольный камень государства, а также хранить в тайне то, что обсуждается на заседаниях совета министров", - произнес он ритуальную фразу. Церемония заняла всего несколько секунд, после чего Санчес смог в неформальной обстановке пообщаться с монархом.

Накануне со второй попытки он получил добро на формирование нового кабинета министров. Кандидатуру Санчеса в качестве главы правительства поддержали 167 депутатов парламента. 165 высказались против, 18 - воздержались. Именно благодаря воздержавшимся при голосовании представителям партий "Левые республиканцы Каталонии" и баскской "Бильду" в Испании сможет появиться законное правительство.

Однако Санчес не стал торопиться с обнародованием имен новых членов кабинета министров, отложив этот момент до следующей недели. Как отмечает El Mundo, это стало большой неожиданностью для всех, особенно после просьбы социалистов поскорее разобраться с этим вопросом и той спешки, что устроили в парламенте: первое голосование было проведено в воскресенье, в канун Дня трех волхвов, завершающего новогодние праздники.

Кстати, Санчес стал первым главной правительства, принесшим присягу только на Конституции. После восхождения на престол Филиппа Фелипе VI королевский дом изменил протокол и позволил высшим должностным лицам зачитывать клятву без религиозных символов (распятия и Библии).