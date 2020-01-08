В Совфеде оценили заявление о зависимости внешней политики Латвии от США

Высокопоставленные чиновники прибалтийских государств зачастую объективно оценивают отношение своих стран к России, но только после ухода в отставку, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Так он прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего главы МИД Латвии Яниса Юрканса о том, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики США в отношении Москвы.

"Мы уже не первый раз слышим здравые заявления со стороны отставных политиков стран Прибалтики, стран Евросоюза", - сказал он в беседе с RT. "Когда они покидают свои должности, они очень объективно оценивают то, что происходит в их стране, особенно в вопросах отношений с Россией", - подчеркнул сенатор. Янис Юрканс "сказал абсолютную правду, это действительно так", заявил Сергей Цеков.

А действующие политики боятся санкций за попытки подружиться с Москвой, считает он. "Если Латвия меняет курс на улучшение отношений с Россией, США тут же применяют меры против тех политиков, которые пытаются это сделать в Латвии. Конечно же, они их применят, если Латвия кардинально поменяет курс на сближение с Россией", - пояснил парламентарий.