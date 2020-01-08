Владимир Зеленский срочно возвращается в Киев в связи с авиакатастрофой в Тегеране

Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы украинского пассажирского самолета в Иране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев. Об этом сообщает издание strana.ua со ссылкой на офис президента.

Напомним, что авиалайнер "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, упал на взлете. Сообщается, что в воздушном судне Boeing 737 было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все находившиеся на борту люди погибли.

Ранее Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших в связи с трагедией в Тегеране, которая стала самой масштабной авиакатастрофой в истории Украины. Также по поручению президента при Совете национальной безопасности и обороны Украины создан оперативный штаб.

В Оман Владимир Зеленский с семьей приехал 5 января и проживал в пятизвездочном отеле на курорте Маскат. Основной целью поездки стал отдых, однако глава Украины также провел несколько деловых встреч, в том числе с главой МИД Омана.