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Рубрика: В мире

Владимир Зеленский срочно возвращается в Киев в связи с авиакатастрофой в Тегеране

Текст: Александр Гасюк

Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы украинского пассажирского самолета в Иране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев. Об этом сообщает издание strana.ua со ссылкой на офис президента.

Фото: AFP
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Напомним, что авиалайнер "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, упал на взлете. Сообщается, что в воздушном судне Boeing 737 было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все находившиеся на борту люди погибли.

Ранее Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших в связи с трагедией в Тегеране, которая стала самой масштабной авиакатастрофой в истории Украины. Также по поручению президента при Совете национальной безопасности и обороны Украины создан оперативный штаб.

В Оман Владимир Зеленский с семьей приехал 5 января и проживал в пятизвездочном отеле на курорте Маскат. Основной целью поездки стал отдых, однако глава Украины также провел несколько деловых встреч, в том числе с главой МИД Омана.

В мире экс-СССР Украина В мире Ближний Восток Иран Крушение украинского Boeing в Иране

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