Внедорожник Aurus Komendant поймали иностранные "шпионы"

Is there room for yet another luxury SUV? Russia seems to think so by developing the new Aurus Komendant we just spotted. https://t.co/BFBwxeYz83 — Motor1 (@Motor1com) 8 января 2020 г.

По предварительной информации, испытания российского внедорожника Aurus начались ещё в августе 2019 года, но это первый раз, когда модель удалось сфотографировать.

На трейлере, кроме "Коменданта", были седан Senat и минивэн Arsenal, причём оба без всякого камуфляжа. Также "шпионам" удалось сфотографировать салон внедорожника, архитектура которого предсказуемо повторяет салон "Сената".

Как и Aurus Senat, Komendant создан на единой модульной платформе, автором которой выступает НАМИ. Поэтому логично предположить, что и силовой агрегат у внедорожника будет таким же, как у седана: 598-сильный двигатель НАМИ-4123 V8 объёмом 4.4 литра и 9-ступенчатый "автомат" российской фирмы КАТЕ со встроенным синхронным мотором максимальной мощностью 63 л.с.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщал, когда стартует серийное производство автомобилей Aurus. Первым на конвейер в ОЭЗ "Алабуга" поставят Senat, вслед за ним, это случится в 2022 году, начнёт сходить Aurus Komendant.

Также Мантуров отмечал, что к "Коменданту" есть интерес со стороны партнёров из Арабских Эмиратов, поэтому не исключено, что внедорожники будут собираться в ОАЭ в адаптированном для клиентов региона варианте.