Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
08.01.2020 13:36
Рубрика: Российский автопром

Внедорожник Aurus Komendant поймали иностранные "шпионы"

Текст: Евгений Костин

По предварительной информации, испытания российского внедорожника Aurus начались ещё в августе 2019 года, но это первый раз, когда модель удалось сфотографировать.

Фото: База "Роспатента".
Поставщик компонентов для Aurus оформил патент на электрогрузовик

На трейлере, кроме "Коменданта", были седан Senat и минивэн Arsenal, причём оба без всякого камуфляжа. Также "шпионам" удалось сфотографировать салон внедорожника, архитектура которого предсказуемо повторяет салон "Сената".

Как и Aurus Senat, Komendant создан на единой модульной платформе, автором которой выступает НАМИ. Поэтому логично предположить, что и силовой агрегат у внедорожника будет таким же, как у седана: 598-сильный двигатель НАМИ-4123 V8 объёмом 4.4 литра и 9-ступенчатый "автомат" российской фирмы КАТЕ со встроенным синхронным мотором максимальной мощностью 63 л.с.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщал, когда стартует серийное производство автомобилей Aurus. Первым на конвейер в ОЭЗ "Алабуга" поставят Senat, вслед за ним, это случится в 2022 году, начнёт сходить Aurus Komendant.

Также Мантуров отмечал, что к "Коменданту" есть интерес со стороны партнёров из Арабских Эмиратов, поэтому не исключено, что внедорожники будут собираться в ОАЭ в адаптированном для клиентов региона варианте.

Прощаемся с Mitsubishi Pajero. Тест-драйв легендарного внедорожника
Toyota вернет кроссовер Venza в линейку моделей
#Кортеж