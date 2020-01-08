Володин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа самолета, разбившегося в Иране. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Глава нижней палаты, говорится в сообщении, направил телеграммы с соболезнованиями председателю собрания Исламского Совета Ирана Али Ардаширу Лариджани и председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову в связи с авиакатастрофой в Тегеране.

Ранее стало известно, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился после взлета в Тегеране по причине технической неисправности.

По предварительной информации, погибли все 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.