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08.01.2020 18:18
Рубрика: Общество

Опасных собак запретили выгуливать без намордника

Текст: Ольга Игнатова
Вступили в силу отдельные положения закона об ответственном обращении с животными. Так, с 1 января 2020 года запрещено выгуливать без поводка и намордника собак потенциально опасных пород. Свободно прогуливаться такие животные могут только на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе.
Собаки 12 пород потенциально опасны для людей. Фото: РИА Новости Собаки 12 пород потенциально опасны для людей. Фото: РИА Новости
Собаки 12 пород потенциально опасны для людей. Фото: РИА Новости

Список потенциально опасных пород собак ранее был утвержден правительством. В него вошли 12 пород собак. Это акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород. Эти собаки представляют потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. Особенности их поведения не до конца изучены.

Полностью запрещена деятельность контактных зоопарков. А к животным, участвующим в культурно-зрелищных мероприятиях, нельзя применять лекарственные средства, способные причинить вред их здоровью. В квартирах и домах нельзя теперь держать диких животных. В случае выявления их содержания в неволе их конфискуют и вернут в среду естественного обитания. Среди таких животных, например, королевская кобра, крокодилы, львы, тигры, медведи.

В РФ разработали требования по содержанию животных в цирках и зоопарках

Вступила в силу и статья, комплексно регулирующая деятельность приютов для животных. Теперь их владельцы и уполномоченные ими лица несут такие же обязанности, как и владельцы домашних животных. Закон категорически запрещает умерщвлять животных в приютах, кроме случаев, когда ветеринаром установлено, что животное страдает от "тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью".

Все безнадзорные животные должны проходить стерилизацию, вакцинацию, получать неснимаемую метку и возвращаться в места обитания. После отлова безнадзорное животное немедленно должно быть передано в приют, где ему проведут вакцинацию и стерилизацию, а сам процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания будет фиксироваться на видео. Запрещен отлов животных с данными владельцами (например, со специальными бирками на ошейниках). Необходимо найти владельца и передать ему животное.

В России, по данным Роспотребнадзора, ежегодно до 450 тысяч человек подвергаются нападению животных. В минприроды "РГ" пояснили, что если безнадзорные животные причинят вред человеку, то общую ответственность должны нести именно региональные и муниципальные власти. В министерстве полагают, что после вступлении в силу "всех норм закона об обращении с животными и выстраивании в соответствии с ними практики обращения с животными без владельцев случаи нападения бродячих собак на человека будут сведены к минимуму".

Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Вступают в силу в январе 2020 года

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