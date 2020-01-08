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08.01.2020 18:13
Рубрика: ПДД

Учиться водить машину можно с 16 лет

Текст: Владимир Баршев
Теперь сесть за руль и даже управлять машиной можно с 16 лет. Но только в качестве обучающегося вождению, после изучения теории и с обучающим вождению. Поправки в правила приема экзаменов на права вступили в силу с 1 января.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Этим же постановлением правительства введены новые понятия: "обучающий вождению" и "обучающийся вождению". До сих пор ни статус ученика, ни статус инструктора определены не были. В результате в случае ДТП с учебным транспортом возникала неразбериха, кто за что отвечает.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Несмотря на то что обучать вождению на категорию "В" и "С" можно с 16 лет, права ученик получит только по достижении 18 лет. Пока не приняты поправки в закон о безопасности дорожного движения, которые изменят это положение.

К обучению управлению автобусами теперь допускаются граждане, которым исполнилось 20 лет.

Также теперь обучать вождению можно на автомагистралях. До сих пор выезд на скоростные дороги для учеников был закрыт. Окончив автошколу и получив права, начинающие водители просто не представляли себе, как управлять машиной на таких дорогах. Этот пробел устранили.

Сделано послабление для иностранцев. Теперь они смогут обращаться в любое подразделение Госавтоинспекции независимо от места пребывания на территории России. До сих пор они могли это сделать только по месту регистрации.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Расширился перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам и выдаче водительского удостоверения. Если у Госавтоинспекции есть сведения об отсутствии у образовательной организации соответствующей лицензии в период прохождения кандидатом в водители обучения, в допуске к сдаче экзаменов будет отказано.

Также водитель, ранее лишенный права управления, сможет открыть новую категорию только после возврата изъятого у него водительского удостоверения.

Все остальные поправки, непосредственно связанные с проведением экзамена, вступят в силу с 1 октября 2020 года. Напомним, что тогда в прошлое уйдет один из экзаменов - проверка первоначальных навыков управления, так называемая площадка. Но элементы этого экзамена войдут в практический экзамен.