BMW X2 стал безопаснее для экологии

В начале осени прошлого года BMW презентовала гибридную версию самого компактного кроссовера в своём модельном ряду - X1. Вслед за ним компания выводит на рынок электрифицированный BMW X2 xDrive25e.

Внешне отличить гибридный "Икс-второй" от модели с ДВС практически невозможно. Это сделает лишь максимально внимательный: необходимо взглянуть на притаившийся лючок порта зарядки на левом крыле. Поможет вычислить новинку и шильдик на крышке багажника. В остальном - это такой же BMW X2.

За привод передних колёс отвечает турбированный трёхцилиндровый двигатель объёмом 1.5 литра, который работает с 6-ступенчатой автоматической коробкой Steptronic. На задней оси установлен электромотор. Суммарная мощность компонентов силовой установки составляет 220 л.с., крутящий момент - 385 Нм.

Фото: Пресс-служба BMW.

Кроссовер BMW X2 xDrive25e разгоняется максимум до 195 км/ч, а первую "сотню" набирает за 6.8 секунды.

Для модели доступен режим движения без выбросов, при котором автомобиль приводится в движение посредством электромотора. Запаса энергии аккумулятора емкостью 10 кВт*ч должно хватить до 57 км. Полный цикл зарядки батареи от обычной бытовой розетки займёт порядка пяти часов, со стеком BMW i Wallbox процедура сокращается до 3.2 часа.

Ранее "Российская газета" сообщала, что с нового года модельный ряд BMW в нашей стране подорожал. Это связано с повышением ставки утилизационного сбора. Купить BMW X2 в настоящее время можно начиная от 2 150 000 рублей.