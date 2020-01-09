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09.01.2020 15:05
Рубрика: В мире

Die Welt назвала орудие убийства генерала Сулеймани

Текст: Александр Саможнев
США ликвидировали высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани, что вызвало серьезное обострение ситуации на Ближнем Востоке. Для проведения специальной операции был использован тяжелый беспилотник MQ-9 Reaper ("Жнец" - перевод с английского), способный находиться в воздухе многие часы, сообщает газета Die Welt.

По данным издания, именно БПЛ этого типа задействовали американцы, который с помощью ракет разбомбил конвой, в котором находился Сулеймани и сопровождавшие его лица в районе аэропорта в Багдаде. Вооружение беспилотника может включать как управляемые ракеты типа Hellfire, так и тяжелые бомбы, которые обычно сбрасывают истребители. Причем, техника стала настолько совершенной, что даже, например, движущаяся автомашина, может быть поражена с большого расстояния. У США на вооружении имеются около 200 MQ-9 Reaper.

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Управление беспилотниками осуществляется по спутниковой связи. В устранении генерала Сулеймани ключевую роль сыграла американская авиабаза в Рамштайне (земля Рейнланд-Пфальц) в Германии. "Рамштайн незаменим для реализации американской программы по беспилотным летательным аппаратам", - утверждает бывший военнослужащий США, имеющий отношение к теме.

Производителем MQ-9 Reaper с размахом крыльев в 20 метров является американская корпорация General Atomics. Модель предназначена для длительных миссий и для больших расстояний. Дальность действия аппарата составляет до 1850 километров. Разведывательные варианты модели могут оставаться в воздухе более 40 часов, а с полной боевой нагрузкой - до 23 часов.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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