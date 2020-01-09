Die Welt назвала орудие убийства генерала Сулеймани

По данным издания, именно БПЛ этого типа задействовали американцы, который с помощью ракет разбомбил конвой, в котором находился Сулеймани и сопровождавшие его лица в районе аэропорта в Багдаде. Вооружение беспилотника может включать как управляемые ракеты типа Hellfire, так и тяжелые бомбы, которые обычно сбрасывают истребители. Причем, техника стала настолько совершенной, что даже, например, движущаяся автомашина, может быть поражена с большого расстояния. У США на вооружении имеются около 200 MQ-9 Reaper.

Управление беспилотниками осуществляется по спутниковой связи. В устранении генерала Сулеймани ключевую роль сыграла американская авиабаза в Рамштайне (земля Рейнланд-Пфальц) в Германии. "Рамштайн незаменим для реализации американской программы по беспилотным летательным аппаратам", - утверждает бывший военнослужащий США, имеющий отношение к теме.

Производителем MQ-9 Reaper с размахом крыльев в 20 метров является американская корпорация General Atomics. Модель предназначена для длительных миссий и для больших расстояний. Дальность действия аппарата составляет до 1850 километров. Разведывательные варианты модели могут оставаться в воздухе более 40 часов, а с полной боевой нагрузкой - до 23 часов.