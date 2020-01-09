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09.01.2020 15:02
Рубрика: Легковые авто

Эпопея с подушками безопасности-убийцами Takata подходит к концу

Текст: Константин Руссов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Соединённых Штатах Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) объявило о финальной волне отзывной кампании, затрагивающей автомобили, оснащённые подушками безопасности Takata. Напомним, что в мире было зафиксировано несколько случаев, когда неисправный узел в результате дефекта конструкции приводил к смерти людей.

Фото: Пресс-служба ГАЗа.
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Ревизия коснётся порядка десяти миллионов автомобилей четырнадцати марок. Проблема всё та же: газогенератор вследствие длительной эксплуатации автомобиля, особенно в регионах с влажным климатом, постепенно разрушается и приходит в негодность. Итог - непреднамеренное срабатывание подушки безопасности, сопровождающееся риском травмы, иногда несовместимой с жизнью, от разлетающихся металлических элементов конструкции. Второй вариант развития событий, как описывается на официальном сайте Управления, слишком медленное срабатывание эйрбега с очевидными последствиями.

Напомним, в конце декабря Росстандарт опубликовал официальное сообщение, в котором говорилось о том, что ведомством с автопроизводителями были согласованы отзывные кампании по подушкам Takata в общей сложности на 1.5 миллиона автомобилей. В Росстандарте особенно подчеркнули тот факт, что под акцию попадают машины в том числе старше десяти лет, и владельцы именно таких транспортных средств зачастую игнорируют программы по отзыву и устранению неисправностей.

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