Фото: 45-летняя Хлоя Севиньи впервые станет мамой

Американская актриса Хлоя Севиньи, чья звезда начала восходить после дебюта в драме Ларри Кларка "Детки" (1995), и ее бойфренд, арт-директор нью-йоркской галереи Karma Art Синиша Макович, ждут первенца.

Данной новостью, которая на самом деле не совсем уже новость, порадовал поклонников артистки TMZ, опубликовав соответствующие фото - папарацци засекли пару на прогулке по Нью-Йорку. Предположено, что Хлоя находится на пятом месяце.

Chloe Sevigny's Pregnant at 45, Expecting First Child with BF https://t.co/JaBRDPgfW4 — TMZ (@TMZ) January 7, 2020

При этом стоит отметить, что слухи о беременности Севиньи впервые появились в декабре, когда она появилась на вручении премии Gotham Independent Film Awards в платье свободного покроя.

Хлоя и Синиша встречаются больше года. До него актриса состояла в отношениях с Лукой Саббатом, бывшим бойфрендом Кортни Кардашьян, который моложе Севиньи в два раза.

Хлоя Стивенс Севиньи родилась в 1974 году в Спрингфилде. На счету - "Парни не плачут" (номинация на "Оскар"), "Американский психопат", "Догвилль" и "Мандерлей", "Зодиак", "Американская история ужасов" - "Психбольница" и "Отель", "Мертвые не умирают".

Ранее сообщалось, что мамой впервые станет 47-летняя Кэмерон Диаз.