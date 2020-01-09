Geely Coolray получит в России две версии

Кроссовер Geely Coolray, который должен выйти на российский рынок в первом квартале 2020 года, уже готов к продажам. Ранее компания заявляла об успешной сертификации этой модели. Теперь в базе Росстандарта удалось найти Одобрение типа транспортного средства, которое появилось "задним числом".

Из документа стало понятно, что кроссовер для российского рынка будут выпускать в Китае. Автомобиль получит единственный мотор, но с двумя форсировками, и безальтернативную трансмиссию. Это созданная в сотрудничестве с Volvo бензиновая "турботройка" объемом 1,5 литра с отдачей в 150 и 177 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом 255 Нм. Он работает на 92-м бензине и сочетается с 7-ступенчатым "роботом" DCT с двумя сцеплениями мокрого типа. Привод исключительно передний.

Также в ОТТС указано, что передняя подвеска - независимая типа Макферсон, задняя - полузависимая пружинная. Руль работает с электроусилителем, а все тормозные механизмы - дисковые.

Фото: Пресс-служба Geely.

В списке доступного оборудования указаны только подушки безопасности, "мультимедийка" и системы мониторинга давления и температуры воздуха в шинах и вызова экстренных оперативных служб. По заказу можно будет установить адаптивный круиз-контроль.

Других подробностей об автомобиле пока нет. До сих пор Geely распространила единственный пресс-релиз о новинке, рассказав о символике ее названия.

Напомним, кроссовер был впервые показан в России в 2018 году на Московском автосалоне. Публике запомнились интересный рисунок решетки радиатора, состоящей из нескольких элементов, узкие светодиодные фары, дутые колесные арки и в целом спортивный молодежный облик машины.