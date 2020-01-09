Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
09.01.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Geely Coolray получит в России две версии

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Geely. Фото: Пресс-служба Geely.
Фото: Пресс-служба Geely.

Кроссовер Geely Coolray, который должен выйти на российский рынок в первом квартале 2020 года, уже готов к продажам. Ранее компания заявляла об успешной сертификации этой модели. Теперь в базе Росстандарта удалось найти Одобрение типа транспортного средства, которое появилось "задним числом".

Фото: Пресс-служба Geely.
Восточный календарь. Какие китайские автомобили удивят россиян в 2020 году

Из документа стало понятно, что кроссовер для российского рынка будут выпускать в Китае. Автомобиль получит единственный мотор, но с двумя форсировками, и безальтернативную трансмиссию. Это созданная в сотрудничестве с Volvo бензиновая "турботройка" объемом 1,5 литра с отдачей в 150 и 177 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом 255 Нм. Он работает на 92-м бензине и сочетается с 7-ступенчатым "роботом" DCT с двумя сцеплениями мокрого типа. Привод исключительно передний.

Также в ОТТС указано, что передняя подвеска - независимая типа Макферсон, задняя - полузависимая пружинная. Руль работает с электроусилителем, а все тормозные механизмы - дисковые.

Фото: Пресс-служба Geely.

В списке доступного оборудования указаны только подушки безопасности, "мультимедийка" и системы мониторинга давления и температуры воздуха в шинах и вызова экстренных оперативных служб. По заказу можно будет установить адаптивный круиз-контроль.

Фото: Autohome.com.cn
Китайцы создали конкурента BMW 5-series и Mercedes-Benz E-Class

Других подробностей об автомобиле пока нет. До сих пор Geely распространила единственный пресс-релиз о новинке, рассказав о символике ее названия.

Напомним, кроссовер был впервые показан в России в 2018 году на Московском автосалоне. Публике запомнились интересный рисунок решетки радиатора, состоящей из нескольких элементов, узкие светодиодные фары, дутые колесные арки и в целом спортивный молодежный облик машины.

Фото: Пресс-служба Geely.
#Geely